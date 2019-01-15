"النني" يوجه رسالة لـ"أرسنال"

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وجه اللاعب محمد النني، نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف أرسنال الإنجليزي، رسالة إلى ناديه لافتا إلى أن 14 يناير أصبح محفورًا في قلبه، وأنه ممتن لكل لحظة قضاها بين جدران النادي.

وقال "النني" في تغريدة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الرابع عشر من يناير هو اليوم الذي سيبقى دائمًا محفورًا في قلبي، منذ ثلاث سنوات، في مثل هذا اليوم، انضممت إلى عائلة أرسنال، أصفها بالعائلة، لأنها كذلك هنا في أرسنال، أنا ممتن لكل لحظة في تلك السنوات الثلاث، حتى اللحظات الصعبة، واللحظات الكثيرة السعيدة".

وأضاف النني: "أنا ممتن للمشجعين الرائعين، للمدربين، لزملائي الذين أصبحوا أخوة حقيقيين، لكل شخص، أنا ممتن للماضي، وأتطلع بقوة لما هو قادم وللمستقبل".


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