أسرار جديدة تكشف تحذير "صالح" من نهاية صدام

15 يناير 2019 - 10:14 ص

قال أحمد عبد الله الصوفي، السكرتير الصحفي الخاص السابق للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح إنه جمع أسرار عن اللحظات الأخيرة في حياة "صالح"، وذلك من مقربين في سجون الحوثي، مؤكدا أنه سيكتبها في كتاب لتوثيق الأيام الأخيرة في حياة الرئيس الراحل، بحسب "سبوتنيك".

وأضاف الصوفي وهو أحد المقربين من الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، وشاهد على حقبة كاملة من تاريخ اليمن والمنطقة العربية، أن الرئيس صالح أعلن الحرب على الحوثي في 2 ديسمبر من عام 2017 ، واغتيل الرجل يوم 4 ديسمبر، وبين هذين التاريخين هناك مياه كثيرة جرت وتفاصيل عميقة.

وأكد أنه كثيرا ما حذّره أنه ربما يفعل الحوثيون به مثل ما فعل بصدام، قائلا : " كنت أنا والرئيس على عبد الله صالح وعلي معوضة وعلي الشاطر، نتكلم عن الحصار الخطر المضروب حوله، فقلنا له الحوثيون سيجعلونك تنتظر ساعتك وستنتهي فرص المؤتمر الشعبي العام، فإما أن تتحرك وإما أن يقضى عليك، وكان هناك شخص، احتفظ باسمه، جاءنا بأخبار أن الحوثيين أعدوا في منطقة الفرقة الأولى مدرع ما يشبه المحكمة والمشنقة التي أعدت لإعدام صدام حسين.

وأشار إلى أنه عندما قلنا له، ضحك بقهقهة عجيبة جدا، وعانقني، وقال: "أنا أعرف أن علاقتي بهم ستنتهي بطريقة درامية".

وأوضح أنه من المفارقات المضحكة، أن صالح كان يأتي إلى بيتي بعد الاستقالة هكذا فجأة، وكنت أحاول تحاشي فكرة أن علي عبد الله صالح يمر من هذا المنزل حتى لا يأتيني صاروخ ويقصف منزلي.

وتابع قائلا: إنه ذات مرة، قلت له: "أنت ناوي تقضي علي وعلى الأولاد بأنك تشيع أنك مختبئ عندي، فضحك وقال: "جئت أسلمك الراتب" وكانت آخر مرة جاء فيها لزيارتي.

وأشار الصوفي إلي أن الكثيرين يطلبون مني أن أكون شاهدا على عصر صالح، لقد كان الرجل مرعبا فكان من حوله يخافونه لأنهم كانوا يتعاملون معه كأُجراء، وكان يمنحهم امتيازات وينتزع منهم الولاء لكن في أعماقه كان يكمن كبطل وطني وطفل نقي ورائع.

وعن تجربة الصوفي في سجون الحوثيين يقول: كانت تجربة قاسية، فأن يأتي الشخص الذي اعتقلك ويحقق معك بطريقة مهينة، ودون أن يتكفل بقوتك يلقي بك في السجن ويتركك تواجه مصيرك في أحد العنابر الواسعة التي تضم أعدادا كبيرة.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك، كانت تجربة غنية جدا، أتمنى أن أعود مرة أخرى إلى صنعاء لأعتقل مجددا، فقد أثمرت كتابا، أن يأتيك كتاب بأدق تفاصيله وشخصياته.

وأعتقد أنها كانت بمثابة رحلة صوم إلى الحرية، حيث التقيت في محيطي كل زملائي وكل القادة العسكريين الذين كانوا معنا في الحكم، وكل شخص منهم كشف لي ما احتاجه من معلومات، ومثل هذا الأمر لا يحدث في الحرية.