  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:53 ص
بحث متقدم
النني

"النني" يوجه رسالة لـ"أرسنال"

صورة الخبر

«الزواج» حل مقترح لإنقاذ طالبة الحضن

أديب

"أديب" يعلق على قانون الأزهر الجديد للأحوال الشخصية

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يعتذر لطبيب الأهلي: "أنا آسف"

أسرار جديدة تكشف تحذير "صالح" من نهاية صدام

أسرار جديدة تكشف تحذير "صالح" من نهاية صدام

الإعلامي أحمد موسى

موسى للشباب: "الفلوس موجودة بدل المليار اتنين"

وزير جزائري يثير الجدل بسبب الصحابي"بلال بن رباح"

وزير جزائري يثير الجدل بسبب الصحابي "بلال بن رباح"

"العندليب".. أفضل من سيد قطب

"العندليب".. أفضل من سيد قطب

صلاح

قائد ليفربول يدافع عن "صلاح" تعرف على السبب

وزير التعليم

تصريحات أديب تحرج وزير التعليم على الهواء

بالفيديو..

"أديب" يعلق على قانون الأزهر الجديد للأحوال الشخصية

الحياة السياسية

أديب
أديب

عمرو محمد_متابعات

أخبار متعلقة
#

"المركزي" يسلم مشروع قانون البنوك الجديد لمجلس الوزراء

#

الفلبين.. جبهة مورو تتعهد بإلقاء السلاح فور هذا الأمر

#

"أديب" يحذر من هذا الأمر الخطير على مواقع التواصل

#

أبرزها الضرائب العقاربة.. البرلمان يوافق نهائيًا على 6 قوانين

السياحة

قطاع السياحة

الاقتصاد العالمي

علق الإعلامي عمرو أديب، على المقترح الذي اقترحه الأزهر الشريف لقانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي وصفه بـ"الوضع الجديد".

وأضاف في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الاثنين، أن القانون تطرق إلى نفقة المرأة، ومآسي الطلاق في مصر وهي حضانة الأطفال معقبًا: «سن حضانة الطفل في مصر حتى 15 عامًا».

وأشار إلى وجود مادة جديدة لأول مرة، وهي السفر بدون محرم، متابعًا: «هيئة كبار العلماء أعطت للمرأة الحق شرعًا وقانونًا لأداء فريضة الحج والعمرة دون محرم طالما السفر في صحبة آمنة، وطبعًا البند له علاقة أن المملكة السعودية تكون منسقة هذا الأمر».

وأوضح أن القانون اعتبر الزواج العرفي زنا وباطلًا، وهو ما يحتاج إلى نقاش البرلمان عدة نقاط أهمها الأطفال من هذا الزواج، وإثبات النسب وغيرها من الأمور الأخرى، فضلًا عن تحريم الزواج لمن هم أقل من 18 عامًا، لافتًا إلى أن هناك نقلة كبيرة تحتاج إلى حوار مجتمعي في قانون الأحوال الشخصية .

وكان قد أصدر شيخ الأزهر، قرارًا في 18 أكتوبر من العام 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".

وبدأت اللجنة أولى اجتماعاتها، في نهاية أكتوبر من نفس العام، بعد أن وضع "الطيب" الخطوط العريضة لعمل اللجنة، والتي كان أبرزها التأكيد على أن يتضمن مشروع القانون: آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.

وعقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110 مواد من مواد القانون، الذي يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أسود تفترش الطريق أمام المواطنين
» الأهلي يغادر إلى الجزائر للقاء شبيبة الساورة
» صورة "بيضة" تحصد ملايين المشاهدات على إنستجرام.. تعرف على السبب
» تسمم 35 طالب وإخلاء المدرسة خوفا من العدوى
» مخرج فيلم الضيف: رفضت إسناد البطولة لهذا الممثل لأنه مسيحي
» منتج فيلم "لص بغداد" يقرر الاستغناء عن "السلطانة هويام"
» تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي في يناير
» هجوم على مطربة شهيرة بعد رفع الآذان بصوتها
» فنان شهير: أرجوكم ادعوا لابني
» مفاجأة مدوية عن الفتاة التي ذبحها خالها لسوء سلوكها
» تكلفة "فلكية" للحرب الأميركية على الإرهاب

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات