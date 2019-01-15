"أديب" يعلق على قانون الأزهر الجديد للأحوال الشخصية

15 يناير 2019 - 10:14 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على المقترح الذي اقترحه الأزهر الشريف لقانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي وصفه بـ"الوضع الجديد".

وأضاف في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الاثنين، أن القانون تطرق إلى نفقة المرأة، ومآسي الطلاق في مصر وهي حضانة الأطفال معقبًا: «سن حضانة الطفل في مصر حتى 15 عامًا».

وأشار إلى وجود مادة جديدة لأول مرة، وهي السفر بدون محرم، متابعًا: «هيئة كبار العلماء أعطت للمرأة الحق شرعًا وقانونًا لأداء فريضة الحج والعمرة دون محرم طالما السفر في صحبة آمنة، وطبعًا البند له علاقة أن المملكة السعودية تكون منسقة هذا الأمر».

وأوضح أن القانون اعتبر الزواج العرفي زنا وباطلًا، وهو ما يحتاج إلى نقاش البرلمان عدة نقاط أهمها الأطفال من هذا الزواج، وإثبات النسب وغيرها من الأمور الأخرى، فضلًا عن تحريم الزواج لمن هم أقل من 18 عامًا، لافتًا إلى أن هناك نقلة كبيرة تحتاج إلى حوار مجتمعي في قانون الأحوال الشخصية .

وكان قد أصدر شيخ الأزهر، قرارًا في 18 أكتوبر من العام 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".

وبدأت اللجنة أولى اجتماعاتها، في نهاية أكتوبر من نفس العام، بعد أن وضع "الطيب" الخطوط العريضة لعمل اللجنة، والتي كان أبرزها التأكيد على أن يتضمن مشروع القانون: آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.

وعقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110 مواد من مواد القانون، الذي يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.