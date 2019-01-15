تكثيفات أمنية بمحيط نقابة الصحفيين

15 يناير 2019 - 10:10 ص

كثفت قوات الأمن من وجودها بمحيط نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت فى منطقة وسط البلد، صباح اليوم الثلاثاء، وقامت الإدارة العامة للمرور بتوزيع السندات الحديدية على جانبى الشارع لتنظيم انتظار السيارات إلى جانب تسهيل حركة وسائل المواصلات.

ومن ناحية أخرى، تمركزت قيادات قوات الأمن المركزى أعلى الرصيف أمام نقابة المحامين وجاورتهم 3 سيارات شرطة وعدد من جنود الأمن المركزي.

والجدير بالذكر تحل بعد أيام الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، وهي مجموعة من التحركات الشعبية ذات الطابع الاجتماعي والسياسي اختار يوم 25 يناير ليوافق عيد الشرطة حددته عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقلين، من بينهم حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية وكذلك مجموعات الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر والتي من أشهرها مجموعة «كلنا خالد سعيد» وأدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011.