» صورة "بيضة" تحصد ملايين المشاهدات على إنستجرام.. تعرف على السبب

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بيضة
بيضة

متابعات- أمينة عبد العال

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انستجرام

عصابة البيض

كيلي جينيفر

حصدت صورة" بيضة"  عليملايين المشاهدات علي موقع تبادل الصور" إنستجرام"، محطمة الرقم القياسي السابق لعارضة الأزياء، كيلي جينفير، التي حققت في شهر فبراير أكثر من 6 ملايين إعجاب خلال 10 أيام فقط.

وحصلت الصورة، التي نُشرت منذ 10 أيام فقط، على أكثر من 26.250 مليون إعجاب، وأكثر من مليون تعليق. كما أصبح الحساب الذي لم ينشر إلا هذه الصورة يملك أكثر 2.7 مليون متابع.

وفي وصف الحساب، الذي يحمل اسم "عصابة البيض" EGG GANG واسم المعرف world_record_egg ، وتعني البيضة التي حطمت الرقم العالمي، كُتب: "حاملو الرقم العالمي الرسمي لأكثر الصور إعجاباً على إنستجرام". وأسفل هذه الجملة طالب القائم أو القائمون على الحساب بعلامة تأكيد الحساب الزرقاء.

ويُعتقد أن السبب الرئيس وراء إنشاء حساب "عصابة البيض" هو للتفوق على الرقم الخاص بجينير، ولا يُعلم بعد من يقف وراء هذا الحساب الذي تمكن في بضعة أيام من جمع أكثر من 20 مليون إعجاب.

يُشار إلى أن صورة جينير حصلت حتى الآن على نحو 18 مليون إعجاب، وقد تفوقت عليها صورة البيضة يوم أمس الأحد، والآن يقترب الفارق بين الصورتين من 10 ملايين إعجاب.

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