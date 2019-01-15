  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:53 ص
بحث متقدم
النني

"النني" يوجه رسالة لـ"أرسنال"

صورة الخبر

«الزواج» حل مقترح لإنقاذ طالبة الحضن

أديب

"أديب" يعلق على قانون الأزهر الجديد للأحوال الشخصية

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يعتذر لطبيب الأهلي: "أنا آسف"

أسرار جديدة تكشف تحذير "صالح" من نهاية صدام

أسرار جديدة تكشف تحذير "صالح" من نهاية صدام

الإعلامي أحمد موسى

موسى للشباب: "الفلوس موجودة بدل المليار اتنين"

وزير جزائري يثير الجدل بسبب الصحابي"بلال بن رباح"

وزير جزائري يثير الجدل بسبب الصحابي "بلال بن رباح"

"العندليب".. أفضل من سيد قطب

"العندليب".. أفضل من سيد قطب

صلاح

قائد ليفربول يدافع عن "صلاح" تعرف على السبب

وزير التعليم

تصريحات أديب تحرج وزير التعليم على الهواء

وزير المالية يشارك فى اجتماعات المسار المالى لمجموعة دول الـ20 بطوكيو

مال وأعمال

وزير المالية
وزير المالية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

إيران: نمد يد الصداقة مجددًا نحو الخليج

#

الدولار الجمركي.. موافقة حكومية وقلق برلماني

#

وزير المالية: يكشف معلومة هامة عن الموازنة العامة

#

قريبًا.. إلغاء بنزين 80

وزير المالية

الابتكار

العولمة

يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية فى اجتماعات المسار المالى لمجموعة العشرين المقرر عقده فى العاصمة اليابانية "طوكيو" والتى تبدأ غدا الاربعاء 16 يناير وتستمر حتى 18 يناير الحالى.

وأكد بيان وزارة المالية انه من المقرر ان تكون نتائج ومخرجات اجتماعات المسار المالى لوزراء المالية تمهيدا للقمة الرئاسية لمجموعة العشرين التى سيتم عقدها فى مدينة اوساكا اليابانية فى يونيو القادم.

واشار البيان ان اجندة الاجتماعات تتضمن نقاشات مهمة وفعّالة حول اولويات المسار المالى لمجموعة العشرين خلال عام 2019 والتى تركز على مخاطر الاقتصاد العالمى والتحديات التى تواجهها جميع الدول الأعضاء فى مواجهة اختلال التوازنات العالمية وتأثير ذلك على السياسات المالية والاقتصادية المتبعة فى كل دولة.

كما تتضمن اجندة الاجتماعات عقد جلسات متتابعة لمناقشة استهداف تحقيق معدلات نمو عالمية مستدامة وما يتبع ذلك من اهمية التركيز على زيادة استثمارات الدول فى البنية الاساسية بالشكل الذى يحقق نمو فعّال وشامل واستعراض سبل تمويل نظم التأمين الصحى الشامل فى الدول النامية باعتبار ذلك اصلاح هيكلى هام وضرورى للشعوب النامية الى جانب مناقشة ما تقوم به الدول بوضع استراتيجيات لضمان الحفاظ على مستويات الدين عند معدلات مستدامة او مستقرة.

وتشمل اجندة الاجتماعات موضوع هام متعلق بكيفية التعامل مع التغييرات الهيكلية التى تواجهها الانظمة المالية والاقتصادية فى كل دول العالم الناجمة عن الابتكار والعولمة وكيفية الاستجابة لهذه التغييرات المستحدثة والتعامل معها.

وأوضح البيان انه من المتوقع ان تكون مشاركة مصر هذا العام فعّالة وايجابية حيث من المنتظر ان تقوم مصر بمشاركة دول العالم فى هذا المحفل الهام بعرض تجربتها الناجحة خلال العامين الماضيين فى تطبيق برنامج اصلاح اقتصادى واجتماعى شامل قادر على مساعدة الاقتصاد المصرى على مواجهة جميع التحديات العالمية والداخلية ووضعه على طريق الانطلاق.

ولفت البيان الى ان هذه الاجتماعات تأتى فى اطار تلقى مصر دعوة للمشاركة فى اجتماعات مجموعة الـ20 خلال عام 2019 تحت رئاسة دولة اليابان وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقى خلال هذا العام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أسود تفترش الطريق أمام المواطنين
» الأهلي يغادر إلى الجزائر للقاء شبيبة الساورة
» صورة "بيضة" تحصد ملايين المشاهدات على إنستجرام.. تعرف على السبب
» تسمم 35 طالب وإخلاء المدرسة خوفا من العدوى
» مخرج فيلم الضيف: رفضت إسناد البطولة لهذا الممثل لأنه مسيحي
» منتج فيلم "لص بغداد" يقرر الاستغناء عن "السلطانة هويام"
» تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي في يناير
» هجوم على مطربة شهيرة بعد رفع الآذان بصوتها
» فنان شهير: أرجوكم ادعوا لابني
» مفاجأة مدوية عن الفتاة التي ذبحها خالها لسوء سلوكها
» تكلفة "فلكية" للحرب الأميركية على الإرهاب

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات