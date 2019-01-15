وزير المالية يشارك فى اجتماعات المسار المالى لمجموعة دول الـ20 بطوكيو

15 يناير 2019 - 09:57 ص

يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية فى اجتماعات المسار المالى لمجموعة العشرين المقرر عقده فى العاصمة اليابانية "طوكيو" والتى تبدأ غدا الاربعاء 16 يناير وتستمر حتى 18 يناير الحالى.

وأكد بيان وزارة المالية انه من المقرر ان تكون نتائج ومخرجات اجتماعات المسار المالى لوزراء المالية تمهيدا للقمة الرئاسية لمجموعة العشرين التى سيتم عقدها فى مدينة اوساكا اليابانية فى يونيو القادم.

واشار البيان ان اجندة الاجتماعات تتضمن نقاشات مهمة وفعّالة حول اولويات المسار المالى لمجموعة العشرين خلال عام 2019 والتى تركز على مخاطر الاقتصاد العالمى والتحديات التى تواجهها جميع الدول الأعضاء فى مواجهة اختلال التوازنات العالمية وتأثير ذلك على السياسات المالية والاقتصادية المتبعة فى كل دولة.

كما تتضمن اجندة الاجتماعات عقد جلسات متتابعة لمناقشة استهداف تحقيق معدلات نمو عالمية مستدامة وما يتبع ذلك من اهمية التركيز على زيادة استثمارات الدول فى البنية الاساسية بالشكل الذى يحقق نمو فعّال وشامل واستعراض سبل تمويل نظم التأمين الصحى الشامل فى الدول النامية باعتبار ذلك اصلاح هيكلى هام وضرورى للشعوب النامية الى جانب مناقشة ما تقوم به الدول بوضع استراتيجيات لضمان الحفاظ على مستويات الدين عند معدلات مستدامة او مستقرة.

وتشمل اجندة الاجتماعات موضوع هام متعلق بكيفية التعامل مع التغييرات الهيكلية التى تواجهها الانظمة المالية والاقتصادية فى كل دول العالم الناجمة عن الابتكار والعولمة وكيفية الاستجابة لهذه التغييرات المستحدثة والتعامل معها.

وأوضح البيان انه من المتوقع ان تكون مشاركة مصر هذا العام فعّالة وايجابية حيث من المنتظر ان تقوم مصر بمشاركة دول العالم فى هذا المحفل الهام بعرض تجربتها الناجحة خلال العامين الماضيين فى تطبيق برنامج اصلاح اقتصادى واجتماعى شامل قادر على مساعدة الاقتصاد المصرى على مواجهة جميع التحديات العالمية والداخلية ووضعه على طريق الانطلاق.

ولفت البيان الى ان هذه الاجتماعات تأتى فى اطار تلقى مصر دعوة للمشاركة فى اجتماعات مجموعة الـ20 خلال عام 2019 تحت رئاسة دولة اليابان وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقى خلال هذا العام.