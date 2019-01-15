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وزير جزائري يثير الجدل بسبب الصحابي"بلال بن رباح"

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الجزائر

العاصمة

محمد عيسي

بلابل بن رباح

المؤذن شعيب

تسبب تصريح وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى في جدل واسع بالشارع الجزائري، بسبب وصفه لأحد المؤذنين بأن صوته يشبه صوت مؤذن الرسول الصحابي " بلال بن رباح".

وأضاف عيسى أن سبب اختيار مؤذن جزائري يدعى شعيب خلال تجارب الأذان بالمسجد الكبير هو "التشابه الكبير بين صوته وصوت  "بلال بن رباح".

وجاء تصريح الوزير في رده على انتقادات وجهها جزائريون للمؤذن المذكورة تنطلق من "غياب اللمسة العاصمية المحلية في الطريقة التي يرفع بها هذا المؤذن الأذان".

ولم يتردد عيسى في مدح المؤذن الذي تم اختياره، مشيرا إلى أن صوته "جَهْوَري وندي"، قبل أن يؤكد أن عملية الاختيار النهائية لأذان المسجد الكبير.

وتسببت تصريحات المسؤول عن قطاع الشؤون الدينية بالجزائر ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المقارنة التي أجراها عيسى بين صوت المؤذن شعيب ومؤذن الرسول.

وتساءل مدونون عما إذا كان الوزير الجزائري قد سمع صوت بلال بن رباح حتى يقارن بينه وبين المؤذن "شعيب".

واعتبر معلقون أن قصد عيسى هو صوت بلال بن رباح في فيلم "الرسالة" الشهير الذي يظهر فيه الممثل الذي جسد دوره هذه الشخصية في آخر الفيلم وهو يرفع الأذان من فوق الكعبة.
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