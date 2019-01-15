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مستقبل وطن: صفر جمارك جاء بنتيجة عكسية بركود فى سوق السيارات

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صفر جمارك
صفر جمارك

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السيارات

الركود

صفر جمارك

قال طلعت حسن أبو رزق، عضو هيئة مكتب أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الصف جنوب الجيزة، والخبير فى سوق السيارات، إن تطبيق "صفر جمارك" على السيارات الأوروبية، لم يؤثر على أسعار السيارات بل جاء بنتيجة عكسية بركود تام فى حركة البيع والشراء.

وأكد أبو رزق بضرورة زيادة الرقابة على مستوردين السيارات حتى يلمس المواطن تغييرا حقيقيا فى أسعار السيارات ، مضيفا أن الركود الحالى أثر على دخل العمالة التى تعمل فى معارض السيارات، موضحا أن ثبات السعر سوف يؤدى الى رواج فى مجال تجارة السيارات مما يتبعه زيادة دخل العاملين فى المجال.


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