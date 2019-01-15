شاهد.. "تربي" مع ريهام سعيد داخل المقابر

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حاول" تربي" خض الإعلامية ريهام سعيد، مؤكدا لها أنه سيقوم بـ"خضها" ، مثلما يفعل مع باقي السيدات اللاتي يرغبن في الإنجاب .

وقال" التربي" لريهام سعيد من خلال برنامج " صبايا " المذاع علي فضائية " الحياة" ، أن تقوم بالدوران حول أحد المقابر 7 مرات ، ثم سيقوم بـ"خضها".

 وحاول "التربي" في المرة السابعة أن "يخض "ريهام سعيد ولكنه فشل ، فقالت له :" مش إنت قايل إنك هتخضني ، يبقي هتخض إزاي".

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