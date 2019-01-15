شاهد.. "تربي" مع ريهام سعيد داخل المقابر

15 يناير 2019 - 09:48 ص



حاول" تربي" خض الإعلامية ريهام سعيد، مؤكدا لها أنه سيقوم بـ"خضها" ، مثلما يفعل مع باقي السيدات اللاتي يرغبن في الإنجاب .



وقال" التربي" لريهام سعيد من خلال برنامج " صبايا " المذاع علي فضائية " الحياة" ، أن تقوم بالدوران حول أحد المقابر 7 مرات ، ثم سيقوم بـ"خضها".



وحاول "التربي" في المرة السابعة أن "يخض "ريهام سعيد ولكنه فشل ، فقالت له :" مش إنت قايل إنك هتخضني ، يبقي هتخض إزاي".



شاهد الفيديو..





