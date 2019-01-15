"العندليب".. أفضل من سيد قطب

عبد القادر وحيد
تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مناقشة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، رسالة ماجستير، استنكر فيها ذكر "لقب الشيخ" أو "الأستاذ" لكل من عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الموريتاني "محمد الددو"، والأديب سيد قطب.
ويظهر مقطع الفيديو آل الشيخ خلال مناقشته رسالة أحد طلبة الماجستير، رافضا من الأخير ثناءه على الددو، قائلا إنه لا يستحق لقب "شيخ"، والأفضل القول عنه "شخ".
وعندما أبدى الباحث إعجابه بسيد قطب، وذوقه الأدبي، واصفا إياه بـ"الأستاذ"، عبر آل الشيخ عن غضبه، قائلا: إن الأخير هو "إرهابي كبير"، لافتا إلى أن "عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفريد الأطرش"، لديهم ذوق أدبي أكثر من سيد قطب.
وأعرب ناشطون عن غضبهم تجاه أسلوب آل الشيخ، قائلين إنه "ضرب بعرض الحائط الأسس العلمية والشرعية لمناقشة البحث".
وكان آل الشيخ أثار جدلا واسعا منذ تعيينه وزيرا للشؤون الإسلامية منتصف العام الماضي، لا سيما حينما توعد أئمة وخطباء بفصلهم من عملهم، وملاحقتهم، متهما إياهم بالتحريض على إثارة الفتن.
يذكر أيضا أن الشيخ الددو قد تم مهاجمته أيضا وملاحقة مركزه العلمي في موريتانيا، حيث تظاهر مئات الموريتانيين، في أواخر نوفمبر الماضي أمام مقر البرلمان في نواكشوط، للمطالبة بإعادة فتح "مركز تكوين العلماء"، الذي يرأسه.
كما نفى المركز على لسان نائب رئيسه محفوظ ولد إبراهيم، تلك الاتهامات، مشددا على أن المركز لا تربطه أي علاقة بأي أحزاب ، و يرسخ للاعتدال والوسطية.
الفيديو:
وزير الشؤون الإسلامية في #السعودية يناقش مقدِّم رسالة علمية بألفاظ غير لائقة. يشير إلى العلّامة محمد الحسن الدَّدَو بلفظ (الشخ) بدل (الشيخ)، وينكر إطلاق لقب (الأستاذ) على صاحب الظلال، الشهيد سيّد قطب، وينعته بأنه "إرهابي كبير"!— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) 13 يناير 2019
لا بمعايير البحث اقتدى، ولا بأخلاق الإسلام اهتدى! pic.twitter.com/SXnBd8N58c
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