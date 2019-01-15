"العندليب".. أفضل من سيد قطب

15 يناير 2019 - 09:44 ص

تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مناقشة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، رسالة ماجستير، استنكر فيها ذكر "لقب الشيخ" أو "الأستاذ" لكل من عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الموريتاني "محمد الددو"، والأديب سيد قطب.

ويظهر مقطع الفيديو آل الشيخ خلال مناقشته رسالة أحد طلبة الماجستير، رافضا من الأخير ثناءه على الددو، قائلا إنه لا يستحق لقب "شيخ"، والأفضل القول عنه "شخ".

وعندما أبدى الباحث إعجابه بسيد قطب، وذوقه الأدبي، واصفا إياه بـ"الأستاذ"، عبر آل الشيخ عن غضبه، قائلا: إن الأخير هو "إرهابي كبير"، لافتا إلى أن "عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفريد الأطرش"، لديهم ذوق أدبي أكثر من سيد قطب.

وأعرب ناشطون عن غضبهم تجاه أسلوب آل الشيخ، قائلين إنه "ضرب بعرض الحائط الأسس العلمية والشرعية لمناقشة البحث".

وكان آل الشيخ أثار جدلا واسعا منذ تعيينه وزيرا للشؤون الإسلامية منتصف العام الماضي، لا سيما حينما توعد أئمة وخطباء بفصلهم من عملهم، وملاحقتهم، متهما إياهم بالتحريض على إثارة الفتن.

يذكر أيضا أن الشيخ الددو قد تم مهاجمته أيضا وملاحقة مركزه العلمي في موريتانيا، حيث تظاهر مئات الموريتانيين، في أواخر نوفمبر الماضي أمام مقر البرلمان في نواكشوط، للمطالبة بإعادة فتح "مركز تكوين العلماء"، الذي يرأسه.

وشارك في المظاهرات وقتها عدد من أعضاء البرلمان، حيث رفعوا لافتات تطالب الحكومة بالتراجع عن قرار إغلاق "مركز تكوين العلماء ".

وجاءت التظاهرات وقتها بسبب إغلاق السلطات الموريتانية "مركز تكوين العلماء" ، ثم أغلقت بعد ذلك "جامعة عبد الله بن ياسين" (خاصة) التي يرأسها الددو أيضا .

وتقول الحكومة، إن مصادر تمويل المؤسستين "مشبوهة"، وإنها على ارتباط بحزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" وهو إسلامي معارض"

كما نفى المركز على لسان نائب رئيسه محفوظ ولد إبراهيم، تلك الاتهامات، مشددا على أن المركز لا تربطه أي علاقة بأي أحزاب ، و يرسخ للاعتدال والوسطية.

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