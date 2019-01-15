قائد ليفربول يدافع عن "صلاح" تعرف على السبب

15 يناير 2019 - 09:31 ص

شن اللاعب جوردان هندسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي هجوما حادا على منتقدي زميله في الفريق محمد صلاح بسبب الانتقادات التي وجهت له بعد اللقاء الأخير أمام برايتون ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكان صلاح تعرض لصافرات استهجان من مشجعي برايتون بعد تسجيل هدف الفوز لفريقه، عقب حصوله على ضربة جزاء أثبتت الإعادة التلفزيونية صحتها ووجود خطأ ارتكبه المدافع باسكال غروس ضد هداف الدوري الإنجليزي.

وقال هندرسون، في تصريحات: "ركلة الجزاء صحيحة بنسبة مئة في المئة، ولا مجال للنقاش بشأن ذلك"، وفقا لصحيفة "ليفربول إيكو".

وأضاف: "محمد صلاح يمتلك عقلية مميزة للغاية، كان رائعًا خلال مواجهة برايتون لأنه لاعب من الطراز الرفيع عالميًا.. وسيفعل الأشياء التي تحب الجماهير أن تشاهدها، أنا متأكد من ذلك".

وشدد هندرسون على أن "الفرعون المصري" يملك شخصية قوية جدًا، مردفا: " كلما زاد عدد منتقديه، كلما زاد إصراره على إثبات خطأ وجهة نظرهم".

وكان بعض المتابعين على المواقع الاجتماعية قد سخروا من طريقة سقوط صلاح، حيث وصفوها بـ"الغطسة"، فيما نشر آخرون صورة قميص اللاعب في أعماق البحار، ليشيروا بذلك إلى أن سقوط صلاح كان شبيها بالغطس في البحر.