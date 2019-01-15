» مخرج فيلم الضيف: رفضت إسناد البطولة لهذا الممثل لأنه مسيحي

15 يناير 2019 - 08:59 ص

أكد هادي الباجوري - مخرج فيلم "الضيف" - أنه رفض الاستعانة بالفنان ماجد الكدواني لتأدية الشخصية الرئيسية في الفيلم نظرًا لكونه مسيحي الديانة.



و قال "الباجوري" في تصريحات صحفية إن السبب وراء عدم ترشيح ماجد الكدواني للشخصية الرئيسية يرجع لأنه مسيحي، وتخوفت من أن يتصيد البعض هذا الأمر، إذ أرى أن الاستعانة بممثل مسيحي لتأدية شخصية مفكر ديني ذي آراء تحمل جدلا قد يثير عاصفة من الانتقادات، خاصة أن المنتج مسيحي أيضا، وبالتالي كان سيقضي على العمل من البداية، والسؤال نفسه وجهه لي خالد الصاوي ورددت عليه بأنه لا يجوز "حسب في الفن".



وأضاف الباجوري أن الكدواني أبدع في فيلمه الأخير "هيبتا"، وبالتالي رأى الصاوي أن ماجد هو الأنسب للشخصية لأنه يستوفي مواصفاتها ولكن الباجوري قال له إنه من الصعب الاستعانة به، خاصة أن الكدواني كان لديه مشكلة في تأدية دور الخال المسيحي لأنه مسيحي في الحقيقة، واستغرقنا وقتا في إقناعه.

