» منتج فيلم "لص بغداد" يقرر الاستغناء عن "السلطانة هويام"

15 يناير 2019 - 08:52 ص

قررت الجهة المنتجة لفيلم "لص بغداد" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام ، الاستغناء عن الممثلة التركية "مريم أوزرلي" الشهيرة باسم "السلطانة هويام" واستبدالها بممثلة من دولة عربية.



ويأتي سر إصرار الجهة المنتجة على فنانة عربية بسبب أن طبيعة الدور تستلزم فنانة غير مصرية "حسب موقع في الفن".



ويشار إلى أن التركية مريم أوزرلي زارت محمد إمام أثناء تصوير الفيلم، والتقطت معه عددا من الصور التذكارية نشرها الأخير عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

