» تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي في يناير

أحمد عادل شعبان
انتصف موسم الانتقالات الشتوية ، حيث استطاع النادي الأهلي تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات الجديدة ، لكن ملف الراحلين مازال يؤرق الجهاز الفني.
ورحل عن الفريق بالفعل العديد من اللاعبين ، آخرهم المدافع محمود الجزار الذي انتقل للجونة على سبيل الإعارة رفقة زميليه أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي .
بينما انتقل "عمرو بركات" - على سبيل الإعارة - إلى فريق سموحة لمدة موسم ونصف ، وفي الإسكندرية أيضًا انتقل صبري رحيل إلى الاتحاد نهائيا .
كما باع الأهلي مدافع المالي ساليف كوليبالي إلى الشرطة العراقي وأقام حفلًا لتكريمه.
بينما حصل مؤمن زكريا على إذن بالرحيل بشرط الحصول على عرض جيد ، وبذلك يظل مصير كل من أحمد حمودي وميدو جابر مُعلقا ، في ظل رغبة الأخير في عدم الدخول في صفقات تبادلية ، بينما نفت مصادر داخل النادي الأهلي نيتها التفريط في إسلام محارب جناح الفريق.
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