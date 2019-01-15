» تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي في يناير

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إسلام محارب

ساليف كوليبالى

انتصف موسم الانتقالات الشتوية ، حيث استطاع النادي الأهلي تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات الجديدة ، لكن ملف الراحلين مازال يؤرق الجهاز الفني.

ورحل عن الفريق بالفعل العديد من اللاعبين ، آخرهم المدافع محمود الجزار الذي انتقل للجونة على سبيل الإعارة رفقة زميليه أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي .

بينما انتقل "عمرو بركات" - على سبيل الإعارة - إلى فريق سموحة لمدة موسم ونصف ، وفي الإسكندرية أيضًا انتقل صبري رحيل إلى الاتحاد نهائيا .

كما باع الأهلي مدافع المالي ساليف كوليبالي إلى الشرطة العراقي وأقام حفلًا لتكريمه.

بينما حصل مؤمن زكريا على إذن بالرحيل بشرط الحصول على عرض جيد ، وبذلك يظل مصير كل من أحمد حمودي وميدو جابر مُعلقا ، في ظل رغبة الأخير في عدم الدخول في صفقات تبادلية ، بينما نفت مصادر داخل النادي الأهلي نيتها التفريط في إسلام محارب جناح الفريق.

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