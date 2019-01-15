رسميا .. الكشف عن حجم الأموال التي دفعها الأهلي في صفقاته

15 يناير 2019 - 08:28 ص

كشف المهندس عدلي القيعي - مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي - عم حجم الأموال التي دفعها النادي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية .



وقال "القيعي" في لقاء مع برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة "الأهلي": "الأهلي دعم صفقاته الشتوية بمبلغ 200 مليون جنيه لا أكثر ولا أقل".



وأضاف: "يقولوا إننا تعاقدنا مع حسين الشحات بـ150 مليون جنيه ، وأنا أتساءل: من أين أتوا بهذه الأرقام؟ .. نحن تعاقدنا مع حسين الشحات بمبلغ 90 مليون جنيه واللاعب تنازل عن 750 ألف دولار من مستحقاته ، وجميع الصفقات مولناها من خزينة النادي الأهلي ونرحب بالجهات الرقابية دائمًا".



واستدرك: "هذه هي المبالغ التي دفعتها في صفقاتي ، هل أنا سألتك لماذا اشتريت فرجاني ساسي (لاعب الزمالك) بمبلغ 4 ملايين يورور؟ .. أنت حر فيما تفعل لكن لا تتدخل في شؤون الأهلي أيضًا".



