» هجوم على مطربة شهيرة بعد رفع الآذان بصوتها

15 يناير 2019 - 08:19 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو لفنانة شهيرة ترفع الآذان بصوتها .



وظهرت الفنانة "فلة الجزائرية" من خلال فيديو عبر حسابها بـموقع "سناب شات" لتؤكد أنها بصدد رفع الآذان.



وقالت "فلة" خلال الفيديو: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أحب أقرأ لكم الآذان بتاعنا بالطريقة الجزائرية".



ورفعت "فلة" الآذان بصوتها فعلا وسط غضب كبير من المتابعين الذين تنوعت انتقاداتهم ما بين كون مؤدية الآذان مطربة ، وما بين وضعها لطلاء الأظافر أثناء تأدية الآذان .



بينما دافع جمهور قليل من متابعي "فلة" عن تصرفها ، مؤكدين أنها ظهرت في الفيديو محجبة بدون مكياح واحترمت قدسية الآذان.

