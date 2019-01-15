» فنان شهير: أرجوكم ادعوا لابني

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كارمن سليمان

تعيش الفنانة كارمن سليمان و زوجها الملحن مصطفى جاد حالة من القلق على مصير نجلهما "زين" لدرجة جعلت "جاد" يستجدي الجمهور الدعاء لنجله.

ونشر "جاد" صورة تجمعه بنجله ، قائلًا: "ربنا يشفيك يا زين يا حبيب بابا، بعتذر لكل الناس اللي بتحاول تكلمني متأسف جدًا جدًا".

وأضاف: "أرجوكوا ادعوا لزين بالشفاء ولكل الأطفال ربنا يحميهم ويحفظهم لحبايبهم".

يُذكر أن الفنانة كارمن سليمان تزوجت الملحن مصطفى جاد في شهر أبريل من عام 2017، في حفل حضره نجوم الوسط الفني.

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