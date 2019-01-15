» فنان شهير: أرجوكم ادعوا لابني

15 يناير 2019 - 07:35 ص

تعيش الفنانة كارمن سليمان و زوجها الملحن مصطفى جاد حالة من القلق على مصير نجلهما "زين" لدرجة جعلت "جاد" يستجدي الجمهور الدعاء لنجله.



ونشر "جاد" صورة تجمعه بنجله ، قائلًا: " ربنا يشفيك يا زين يا حبيب بابا، بعتذر لكل الناس اللي بتحاول تكلمني متأسف جدًا جدًا".