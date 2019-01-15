» فنان شهير: أرجوكم ادعوا لابني

رسميا .. الكشف عن حجم الأموال التي دفعها الأهلي في صفقاته
تحذير شديد اللهجة بشأن " الهجوم على صلاح"
نشطاء يتداولون تدوينة محرجة لـ"ياسمين الخطيب" بعد زواجها من خالد يوسف
القيعي: أقولكم سر؟ .. هذا ما حدث ليلة مباراة الأهلي مع سموحة
أول تعليق من شقيقة ياسمين الخطيب بعد تبرؤ خالد يوسف من زواجه بها
ترامب طلب وضع خطة لضرب سفن إيرانية بالخليج
وزيرالتعليم: "أجلنا توزيع التابلت عن قصد لهذه الأسباب"
ماذا قال "أديب" عن تدخل شيخ الأزهر في واقعة "الحضن"؟
قرار هام من وزير التعليم العالي بشأن "طالب الحضن"
البشير: تلقينا دعما من الإمارات لتوفير الوقود
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