» تسمم 35 طالب وإخلاء المدرسة خوفا من العدوى

15 يناير 2019 - 07:30 ص

أخلت الإدارة المحلية بمدينة" مونريال" الكندية إحدى المدارس من الطلاب بسبب شكوك حول وجود اصابات بينهم بالتسمم بأول أكسيد الكربون.

وكشف موقع "روسيا اليوم" عن عدد الحالات المصابه لافتا إلى أنها ما بين 15 و20 تلميذا اشتكوا بشكل مفاجئ من الغثيان والدوار، وقامت إدارة المدرسة بالاتصال بخدمة الإسعاف في بداية الأمر إلا أنه بعدها مباشرة تعرض 35 تلميذا و8 معلمين لنفس الأعراض مما دفع المدرسة إلى نقلهم لمستشفى "مونريال"، و إجلاء كل التلاميذ بالمدرسة إلى مبنى مدرسة مجاورة.

وقالت مصادر محلية إن سبب التسمم قد يعود إلى تسرب الغاز نتيجة مشاكل "مرتبطة بعمل نظام التدفئة" في مبنى المدرسة، تقوم خدمة الإطفاء بإجرائها فحصا لمبنى المدرسة.