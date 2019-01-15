تحذير شديد اللهجة بشأن " الهجوم على صلاح"

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صلاح وهندرسون
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محمد صلاح

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وجه جوردان هندرسون - قائد فريق ليفربول - تحذيرات شديدة اللهجة إلى منتقدي نجمنا المصري محمد صلاح بعد تسجيله هدفًا في مرمى "برايتون" من ركلة جزاء.

وكان "صلاح" تعرض لهجوم من جماهير "برايتون" بسبب اعتقادهم بعدم صحة ركلة الجزاء التي سجلها منها.

وقال "هندرسون" في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" : "ضربة الجزاء صحيحة 100% ولا أجد مجالا للنقاش حول ذلك ، محمد صلاح كان رائعا في مباراة برايتون وهو يملك عقلية مميزة كما أنه يقدم أشياءً لا يعتاد الجمهور على رؤيتها وبالتالي عليهم أن يستمتعوا بها ".

وأضاف: "أرى أن الهجوم ضده لن يؤثر فيه ، بل سيجعله أقوى وسيفعل الأشياء التي تحبها الجماهير .. إنه قوي جدًا وكلما زاد عدد منتقديه كلما زاد إصراره على إثبات خطأهم.

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