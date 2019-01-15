نشطاء يتداولون تدوينة محرجة لـ"ياسمين الخطيب"

15 يناير 2019 - 07:20 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور لتدوينة قديمة كتبتها الإعلامية ياسمين الخطيب بخصوص تعدد الزوجات ، مطالبين إياها بتفسير .



وقالت "ياسمين" في تدوينتها التي تعود لشهر أغسطس من عام 2017 : "سيدة منقبة تُدعى رانيا هاشم تقود حملة لتشجيع تعدد الزوجات تحت عنوان (زوجي زوجك) .. لا أعتقد أن هذه الحملة المازوخية تسيء للمرأة فقط ولكنها تسيء أيضًا للرجل بحسبانه مخرطة ملوخية .. يوم عندي يوم عندك مش فارقة حبيبتي .. بتتكلمي في ايه؟ .. احنا أهل".



وطالب نشطاء الإعلامية ياسمين الخطيب بضرورة تفسير هذه التدوينة في ظل اعترافها بالزواج من المخرج خالد يوسف في ظل زواجه من السيدة شاليمار شربتلي.



واللافت للنظر هو النبوءة الساخرة التي أطلقها الفنان صابر فواز على التدوينة دون علمه أنها ستتحقق ، حيث علق قائلا: "وعلى رأي المثل: مسيرك يا ملوخية".





