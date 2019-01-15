» مفاجأة مدوية عن الفتاة التي ذبحها خالها لسوء سلوكها

15 يناير 2019 - 05:47 ص

كشفت التحقيقات التحقيقات في لغز العثور على جثة فتاة مذبوحة بكورنيش النيل مفاجأة جديدة بعد قيام خالها بتسليم نفسه والاعتراف بقتلها لسوء سلوكها.



وأكدت التحريات أن القتيلة "رحمة . ي . ن" - 18 سنة - مجهولة الأب وتم نسبها لعائلة الأم في أوراقها الثبوتية .



وأشارت التحريات إلى أن الفتاة اعتادت الشجار مع خالها والهروب إلى ميدان رمسيس والإقامة مع الباعة الجائلين ، ما اضطره إلى تزويجها لشخص في المنيا وهي قاصر لكنها هربت منه أيضًا.



وأكد المتهم أنه ضاق ذرعا من كثرة هروب الفتاة والأحاديث التي تتناقلها الناس عنها فقرر استدراجها ثم طعنها في رقبتها .





تلقى المقدم محمد الشموتي رئيس مباحث بولاق أبو العلا بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة تدعى "رحمة"، مصابة بعدة طعنات في الرقبة وبالتزامن مع بلاغ الأهالي سلم خال الفتاة نفسه للشرطة، مؤكدًا أنه قتل الفتاة بسبب سوء سلوكها واعتيادها الهروب من المنزل.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.