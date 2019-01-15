القيعي: أقولكم سر؟ .. هذا ما حدث ليلة مباراة الأهلي مع سموحة

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عدلى القيعى

ياسر ابراهيم

استنكر عدلي القيعي - مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي - الانتقادات التي وجهها طارق يحيى - مدرب نادي سموحة - للأحمر بدعوى تفاوضه مع ياسر إبراهيم - مدافع الفريق السكندري - عشية مباراة الفريقين .

وقال "القيعي" في برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلي: "أولا يا كابتن طارق نحن لم نتفاوض مع اللاعب وإنما تفاوضنا مع المهندس فرج عامر - رئيس نادي سموحة - والرجل خرج على قناة الأهلي وشكر طريقتنا في التعامل .. ثم أنتم أخذتم من الأهلي عمرو بركات ولعب ضدنا بالفعل وكان الأفضل ضمن فريق سموحة ولم نتكلم".

وأضاف: "أقولكم سر؟ .. ليلة مباراة الأهلي مع سموحة أخبرنا المهندس فرج عامر أننا لن نجعل ياسر إبراهيم يلعب ضد سموحة بعد انتقاله لنا ، ورد الرجل قائلًا (نحن أيضًا لن نجعل عمرو بركات يلعب ضدكم) وبعدها بساعات اتصل بنا مرة أخرى وقال (كابتن طارق يحيى مصر على أن يلعب عمرو بركات مباراة سموحة ضدكم) فقلنا له لا بأس ، ولعب بالفعل ضدنا وكان الأفضل ، أما نحن فلم نسمح لياسر إبراهيم أن يلعب ضد فريقه".

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