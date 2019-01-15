أول تعليق من شقيقة ياسمين الخطيب بعد تبرؤ خالد يوسف من زواجه بها

15 يناير 2019 - 05:17 ص

علقت "نسرين" - شقيقة الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب - على أزمة شقيقتها بعد إعلان الأخيرة الزواج من المخرج خالد يوسف في الوقت الذي تبرأ هو فيه من الزيجة .



وكتبت "نسرين" تعليقا عبر صفحة شقيقتها ، قائلة: "حبيبتي قولي حسبي الله ونعم الوكيل ورد ربنا هو وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين".



وكانت "ياسمين الخطيب" نشرت صورًا مع خالد يوسف ، وعلقت عليها قائلة: "مع استغرابي الشديد من هذه الضجة المفتعلة، بسبب صورة تجمعني بزوجي السابق الفنان خالد يوسف، إلا أن الملاحظ هو اختيار تلك الصورة بالذات، رغم أن ألبوم صور هذه الصفحة التي انطوت من حياتي، كان فيه الكثير مما يمكن نشره، مع التأكيد أني خرجت من هذه المرحلة، غير نادمة عليها ولا معتزة بها".







