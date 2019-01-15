قوات الاحتلال تقتحم حي الطيرة في رام الله

15 يناير 2019 - 01:00 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، حي الطيرة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.



وقالت مصادر فلسطينية إن جنود الاحتلال تمركزوا في محيط دوار نبيل عمرو في الحي، واقتحمت بلدة بيتونيا جنوبي رام الله، ودخلوا في مواجهات عنيفة مع الشباب.

