سوسيداد يهزم اسبانيول في مباراة مثيرة بـ "الليجا"

15 يناير 2019 - 12:50 ص

اقتنص فريق ريال سوسيداد فوزا مثيرا من ضيفه اسبانيول 3 /2 اليوم الاثنين في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتقدم سوسيداد بهدفين حملا توقيع ميكيل مورينو في الدقيقة الثالثة وويليان خوسي دي سيلفا من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة.



ولكن اسبانيول تمكن من إدراك التعادل بهدفين عن طريق ماركو اركاليني ودييجو يورينتي بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 32 و46.



وتكفل ويليان خوسي دي سيلفا بتسجيل هدف الفوز لسوسيداد في الدقيقة 63.



وانهى سوسيداد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ميكيل مورينو في الدقيقة 75.

