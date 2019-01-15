سيتي يعبر وولفرهامبتون ويطارد ليفربول على صدارة الدوري

15 يناير 2019 - 12:40 ص

ضيق فريق مانشستر سيتي حامل اللقب الخناق على ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز على ضيفه وولفرهامبتون 3 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.



وتقمص البرازيلي جابرييل جيسوس دور البطولة في مباراة اليوم وسجل الهدفين الأول والثاني لسيتي حيث تقدم بهدف في الدقيقة العاشرة ثم عاد وأحرز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 39.



وتكفل البرتغالي برناردو سيلفا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78.



ولعب وولفرهامبتون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 بعد طرد ويلي بولي.

