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سيتي يعبر وولفرهامبتون ويطارد ليفربول على صدارة الدوري

الرياضة

السيتي يواصل الصدارة بالفوز السادس علي التوالي
السيتي يواصل الصدارة بالفوز السادس علي التوالي

المصريون ووكالات

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الجزائري محرز يقود مانشستر سيتي لصدارة "البريمرليج"

ضيق فريق مانشستر سيتي حامل اللقب الخناق على ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز على ضيفه وولفرهامبتون 3 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.
وتقمص البرازيلي جابرييل جيسوس دور البطولة في مباراة اليوم وسجل الهدفين الأول والثاني لسيتي حيث تقدم بهدف في الدقيقة العاشرة ثم عاد وأحرز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 39.
وتكفل البرتغالي برناردو سيلفا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78.
ولعب وولفرهامبتون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 بعد طرد ويلي بولي.
الفوز رفع رصيد سيتي إلى 53 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن ليفربول المتصدر.

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