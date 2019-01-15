إصابة أكثر من 40 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة في كابول

صرح مسئولون أفغان، بأن أكثر من 40 شخصًا أصيبوا إثر انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة كابول اليوم الاثنين.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العامة في أفغانستان، وحيد الله ماير، حصيلة المصابين في تغريدة على موقع تويتر.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العامة في أفغانستان، وحيد الله ماير، حصيلة المصابين في تغريدة على موقع تويتر.