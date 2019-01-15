» "الكاف" يعاقب فريق الترجي بسبب الأهلي

15 يناير 2019 - 12:13 ص

عاقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نادي الترجي الرياضي التونسي، بسبب الأحداث التي رافقت مباراته مع الأهلي المصري في إياب نهائي النسخة الماضية دوري أبطال إفريقيا.



وقرر الكاف معاقبة الترجي بخوض مباراتين على ملعبه بدون جمهور، بسبب أحداث نهائي إفريقيا أمام النادي الأهلي، والاعتداء على حافلة الأهلي ولاعب الفريق المصري هشام محمد وإشعال شماريخ أثناء اللقاء.

