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"الكاف" يعاقب فريق الترجي بسبب الأهلي

الرياضة

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

المصريون ووكالات

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عاقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نادي الترجي الرياضي التونسي، بسبب الأحداث التي رافقت مباراته مع الأهلي المصري في إياب نهائي النسخة الماضية دوري أبطال إفريقيا.
وقرر الكاف معاقبة الترجي بخوض مباراتين على ملعبه بدون جمهور، بسبب أحداث نهائي إفريقيا أمام النادي الأهلي، والاعتداء على حافلة الأهلي ولاعب الفريق المصري هشام محمد وإشعال شماريخ أثناء اللقاء.
وفاز الترجي 3 - صفر في إياب نهائي دوري الأبطال الإفريقي ليحسم بها اللقب القاري علي حساب الأهلي في نوفمبر الماضي.

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