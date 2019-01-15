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وزيرالتعليم: "أجلنا توزيع التابلت عن قصد لهذه الأسباب"

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علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على امتحان الصف الأول الثانوي بنظام الكتاب المفتوح لأول مرة، قائلا: "طريق الألف ميل يبدأ بخطوة".
وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن محور التغيير في التعليم يرتكز على تغير طريقة الامتحان، كاشفا أنهم أجلوا توزيع التابلت "بالقصد"، حتى يجعلوا الطالب يتأكد أنه لم يعد في حاجة إلى درس خصوصي.
ولفت "شوقي" إلى أنه يوجد في المخازن 500 ألف تابلت، فضلا على أنه تم تجهيز البنية التحتية لاستقبال خدمة الإنترنت، منوها بأن رد الفعل على نظام الامتحان الجديد إيجابي على مستوى كل الإدارات التعليمية.
وتابع "شوقي" أن طلاب الصف الأول الثانوي سيؤدون 4 امتحانات، اثنين منهم للتدريب، واثنين منهم بدرجات، وسيحسب للطالب الدرجة الأعلى من الامتحانين، معقبا: "مفيش عرض سخي أكثر من كده".


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