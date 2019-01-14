متحدثة "التعليم" عن تسريب الامتحانات: "شاومينج" الله يرحمه

14 يناير 2019 - 11:40 م

أكدت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه ترددت أقاويل على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة.



وأوضحت "خيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الإجراء الطبيعي في ورود شكوى بهذا الشأن أن يتم التحقيق، موضحة أن درجات امتحان الصف الأول الثانوي التجريبي غير محسوبة، ولن تؤثر في المجموع النهائي في نهاية العام، معتبرة أن تسريب امتحان لن يحتسب درجاته يكشف عن جزء كبير من المشاكل التى نعاني منها في التعليم.



وأشارت إلى أن التحقيق في هذه الواقعة لمعاقبة من يثبت تورطه في هذا الأمر، منوهًا إلى أن الامتحان في نهاية العام لن يكون به أي مجال للتسريب؛ لأنه سيتم إلكترونيًا من الألف للياء، ولن يكون به تدخل للعامل البشري في وضع أو تصحيح الامتحانات.



كما أكدت "خيري" أن "شاومينج لم يعد له وجود، والله يرحمه"، منوهة إلى أن الشئ الإيجابي الذي تم ملاحظته في امتحان الأمس، أن الطلاب أكدوا أن الامتحانات من خارج المنهج، وهذا يؤكد أن الطلاب ذاكروا بالطريقة القديمة التقليدية، بينما الفكرة في النظام الجديد هو جعل الطالب يستوعب المعلومة وليس يحفظها.













