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عمرو أديب

ماذا قال "أديب" عن تدخل شيخ الأزهر في واقعة "الحضن"؟

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ماذا قال "أديب" عن تدخل شيخ الأزهر في واقعة "الحضن"؟

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتوجيه شيخ الأزهر بإعادة النظر في فصل طالبة واقعة "حضن منصورة"، مشيرا إلى أنه أعطى للمجتمع مثالا للتربية والاحتواء، والتعامل مع الشباب.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن الطيب كان في هذا الموقف أب رحيم، وأكد على قيمة الستر في الإسلام، موضحا أنه اتخذ هذا القرار بعدما نظر للوضع بعين شيخ الإسلام.
وتابع "أديب": "كونوا رحماء، كلنا بنغلط.. والرسول هو أسوتنا في التسامح والرحمة، هو إحنا ليه بقينا بنفرح في الفضايح"، متوجها بالشكر إلى شيخ الأزهر لموقفه تجاه تلك الطالبة.


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