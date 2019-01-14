"الوزراء": مصر ستنظم العديد من البطولات الإقليمية والعالمية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الإعلامي لمجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي قام بزيارة ستاد القاهرة وطالب بتوفير كل الاعتمادات المالية لتطوير الاستاد للاستعداد لتنظيم بطولة الامم الافريقية.



وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، مساء الإثنين، أن مصر ستنظم العديد من البطولات الإقليمية والعالمية خلال المرحلة المقبلة، ومن ثم هناك حرص من رئيس الوزراء على زيارة الملاعب المخصصة لهذه البطولات للاطمئنان على جاهزيتها لاستضافة هذه البطولات، خاصة بطولة الأمم الافريقية.

