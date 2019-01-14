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البشير: تلقينا دعما من الإمارات لتوفير الوقود

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قال الرئيس السوداني، عمر البشير، يوم الإثنين، إن بلاده تلقت دعما من دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير المواد البترولية.
جاء ذلك في حديث للبشير أمام قيادات أهلية بمدينة نيالا (جنوب)، بثته قناة الشروق (خاصة مقربة من الحكومة).
وذكر البشير أن الحكومة "لديها ترتيبات لتوفير المواد البترولية عبر الموارد المحلية وبدعم من بعض الأشقاء خاصة أخوتنا في الإمارات الذين وقفوا معنا في هذه اللحظة ونحن سنرتب معهم لتوفير كل حاجة البلاد من الوقود".
ومضى بالقول "الدولة تعمل على تقليل الفجوة من احتياجاتها من النقد الأجنبي برفعها لحجم عائدات الصادرات غير البترولية إلى 4 مليارات دولار في الوقت الذي تبلغ فيه حاجة البلاد من النقد الأجنبي 8 مليارات دولار".
وفي بيان صادر عن الرئاسة السودانية، اطلعت عليه الأناضول قال البشير إن" السودان يواجه مشكلة اقتصادية مثل الكثير من الدول لكنه يمتلك الموارد التي تمكنه من تجاوز الأزمات".
وفي وقت سابق الإثنين، قال البشير، في خطاب جماهيري بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور إن الحكومة لن تتغير بالمظاهرات، بل عبر صناديق الانتخابات.
والأحد، انضمت مدينتي "الفاشر" و"نيالا" بإقليم دارفور، للاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع المعيشية التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي للمرة الأولى وفق وسائل الإعلام.
وشكر البشير في خطابه الدول التي ساندت السودان وأرسلت وفودا داعمة له ولحكومته، وذكر منها مصر وجنوب السودان وتشاد وإثيوبيا.
والأحد، تجددت الاحتجاجات في 6 مدن سودانية من بينها مدينة بحري بالعاصمة السودانية.
والسبت، أعلنت السلطات أن عدد قتلى الاحتجاجات بالبلاد بلغ 24، فيما تقول آخر إحصائية لمنظمة "العفو" الدولية إن عدد القتلى 40.
وتشهد البلاد منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم.
وهذه هي ثالث زيارة للبشير لولاية سودانية، منذ بدء الاحتجاجات؛ حيث زار ولاية الجزيرة وولاية نهر النيل . -

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