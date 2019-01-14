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مندوب فلسطين الأممي:

اجتماع "مفيد للغاية" بين عباس وغوتيريش

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قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد، الإثنين، اجتماعا "مفيدا للغاية" مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش.
جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع عباس وغوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
ورفض الرئيس الفلسطيني الإدلاء بتصريحات للصحفيين، فيما اكتفي رياض منصور بالقول: "كان اجتماعا مفيدا للغاية".
من جانبه، قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغريك إن غوتيريش استقبل عباس في مكتبه. مشيرا إلى أنهما سيشاركان في احتفال تسلم فلسطين رئاسة مجموعة الـ77 والصين"، غدا الثلاثاء.
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة، علي قرار يمنح فلسطين صلاحيات قانونية تمكنها من رئاسة مجموعة الـ"77 والصين" في 2019.
وأيد القرار، الذي أعدته مصر، 146 دولة، مقابل رفض 3 دول فقط هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأستراليا، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.
وسمح القرار، لدولة فلسطين بـ"المشاركة في مختلف الدورات والمؤتمرات السنوية التي ستشارك فيها المجموعة العام 2019".
كما منح القرار فلسطين حق الإدلاء بتصريحات باسم مجموعة الـ"77 والصين"، والمشاركة في صياغة مقترحات وتعديلات وحق عرض مذكرات إجرائية.
وتأسست مجموعة "الـ77 والصين" (عدد الدول المؤسسة لها) في 15 يونيو/حزيران عام 1964 كمنظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة، بهدف التعبير عن المصالح الاقتصادية الجماعية لتلك الدول وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة. -

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