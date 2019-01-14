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أكثر من 32 ألف معلم يبدأون إضرابا في لوس أنجلوس

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إغلاق مدارس لوس أنجلوس بعد تهديدات باستهدافها
إغلاق مدارس لوس أنجلوس بعد تهديدات باستهدافها

المصريون ووكالات

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بدأ أكثر من 32 ألفا من المعلمين والعاملين في المدارس، في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الإثنين، إضرابا عن العمل، يتأثر به حوالي 600 ألف تلميذ.
ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية أن إعلان الإضراب جاء بعد فشل نقابة اتحاد مدرسي لوس أنجلوس في التوصل لاتفاق مع الإدارة التعليمية من أجل رفع المرتبات وتحسين الأوضاع في المدارس.
وفي حين توصل الطرفان لاتفاق بخصوص زيادة المرتبات، وتقليل عدد التلاميذ في الفصول، وزيادة عدد المرشدين والممرضين بالمدارس، فإنهما لم يتمكنا من الاتفاق على حجم التمويل اللازم لتحقيق ذلك.
ورغم الإضراب، تعتزم الإدارة التعليمية استمرار العمل في المدارس، حيث تعاقدت مع حوالي 400 معلم بديل، وعينت 2000 إداري للمساعدة في استمرار العملية التعليمية، إلا أن هذا العدد لن يكفي لتعويض غياب المدرسين.
ويعد هذا الإضراب الأول من نوعه للمدرسين في لوس أنجلوس، ثاني أكبر منطقة تعليمية في الولايات المتحدة، منذ 30 عاما. -

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