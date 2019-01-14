  • الإثنين 14 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:09 م
بحث متقدم
شعار جماعة الإخوان

نياشين ومناصب الإخوان.. حكايات وأسرار

أرشيفية

«10 آلاف جنيه راتبًا للطبيب».. هل يقبلون؟

بومبيو وبن سلمان

تفاصيل اتفاق «بن سلمان» مع وزير الخارجية الأمريكي

أرشيفية

«نواب» لوزيرة البيئة: محاربة الزحف العمراني ليس الحل

السيسي مع المحافظين

هذه أسباب لقاءات «السيسي» بالمحافظين ووفودهم

الغاز الإسرائيلي

إسرائيل تقرر مضاعفة صادرات الغاز لمصر

فيديو الحضن

«الأزهر» توضح موقف «طالبة الحضن» بعد تدخل «الطيب»

اجتماع السيسي

بتوجيهات السيسي.. "منتزه الإسكندرية" قبلة جديدة للسياحة العالمية

الشاب الألماني

مصر تُرحِّل الشاب الألماني الثاني المتهم بالانتماء لـ«داعش»

وزير الطاقة الإسرائيلي

ماذا قال الوزير الإسرائيلي عن مشاركته في مؤتمر بالقاهرة؟

ضبط ربة منزل بتهمة التزوير والاستيلاء على قطعة أرض

قضايا وحوادث

بالفيديو: ضبط سيدة تضع «سحرًا» بداخل الحرم المكي
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

أم تضرب ابنها حتى الموت

#

سيدة تتهم طليقها بمعاشرة ابنته القاصر في الجيزة

#

ضبط 7 متهمين تعدوا على أسرة وألقوا فتاتين من «الشرفة»

#

التحقيق مع ربة منزل نصبت على الشباب بزعم تعيينهم

تزوير

ضبط

ربة منزل

التحريات

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط ربة منزل لاشتراكها مع آخرين في الإستيلاء على الأراضي والوحدات السكنية بإستخدام عقود وتوكيلات مزورة في الجيزة.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن بداية الواقعة بورود معلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، بقيام كلاً من ربة منزل، 28 سنة، مقيمة بحزيرة الذهب بالجيزة، ومحام 46 سنة مقيم بمدينة بلبيس الشرقية، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في الاستيلاء على الأراضي والوحدات السكنية وتزوير العقود والتوكيلات بالإشتراك مع آخرين، وكذا تزوير محررات رسمية بقصد التعامل مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة للإستيلاء على قطعة أرض ملك "طبيب" بمنطقة "البنفسج"، بالتجمع الخامس، والتى تقدر ثمنها بحوالي 10 ملايين جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام، تم ضبط ربة المنزل، وبحوزتها بعض الأوراق والمحررات الرسمية الخاصة بقطعة الأرض "مزورة"، وبمواجهتهما اعترفت بالإشتراك مع المحامي وشخص آخر "جارى تحديده وضبطه، وكذا المحامي".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارِ العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد شهرين.. معاقبة الترجي بسبب الاعتداء على حافلة الأهلي
» غدا.. نظر أولى جلسات استئناف نقيب المحامين على حبسه
» ضبط مواطن تهرب من تسديد غرامة 10 جنيهات
» الأمير السعودي تركي الفيصل يحذر من الانسحاب الأمريكي من سوريا
» مصر تحقق فوزًا غاليًا على الأرجنتين في مونديال اليد
» ترامب: لم أعمل مع روسيا على الإطلاق
» «الحاج».. لقب حصرى لأعضاء مكتب الإرشاد
» حملة قومية ضد شلل الأطفال تنطلق 24 فبراير وتستمر 4 أيام
» ذبح عجل أمام منزل قاتل «عروس بنها»
» إسرائيل تعترف بقصف مطار دمشق الدولي
» قطر تكشف موقفها من عودة سفارتها لسوريا

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات