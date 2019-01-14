مترو الأنفاق: نسير 1500 رحلة يوميًا تنقل 2.5 مليون راكب

14 يناير 2019 - 09:00 م

ناقش الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الاثنين، عدد من الملفات المهمة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

جاء ذلك بحضور المهندس على فضالي رئيس شركة المترو، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب.

وتم خلال الاجتماع، استعراض مؤشرات التشغيل اليومي ومؤشرات صيانة الوحدات المتحركة «إتاحية وجاهزية القطارات للتشغيل – العمرات الجسيمة للوحدات المتحركة» خاصة وأن تكلفة العمرات الجسيمة خلال العام تبلغ 972 مليون جنيه وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا علي الشركة نتيجة لحرص الشركة علي استدامة هذه العمرات لتحقيق معدلات صيانة وسلامة آمنة للقطارات.

وأكد الفضالي، أن الشركة تقوم بتسيير 1500 رحلة يومية للخطوط الثلاثة تنقل 2.5 مليون راكب يوميًا .