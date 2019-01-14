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«مدبولي»: رقم قياسي في صب خرسانة أعلى برج بأفريقيا

الحياة السياسية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، أعمال تنفيذ الأبراج بمشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنفذها شركة «CSCEC » الصينية، بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الضخم، الذي يتبع وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفذه الشركة الصينية، حيث بدأ العمل في تنفيذ 20 برجاً باستخدامات متنوعة، تتضمن البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، وسيبدأ صب القواعد الخرسانية له خلال أيام لمدة 80 ساعة متواصلة، وهذا رقم قياسى عالمى.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى مع مسؤولي الشركة الصينية الموقف التنفيذي بمنطقة الأبراج بحي المال والأعمال، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرامج التنفيذية وجودة الأعمال المنفذة.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم تخصيص قطعة أرض لشركة «CSCEC » الصينية بمدينة بدر لتنفيذ مركز تدريب للعمالة، في ضوء توجه الشركة نحو تدريب نحو 11 ألف عامل مصري على أعمال البناء والتشييد من خلال دورات تدريبية مجانية على أعلى مستوى.

وأوضح «مدبولي» أن مشروع حي المال والأعمال يُعد أحد أكبر المشروعات المشتركة بين مصر والصين، ويمثلُ نقلة حضارية كبرى، حيث يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم تزويده بكافة الخدمات، بجانب توفير أسس المدن الذكية والمستدامة، كما يتيح الآلاف من فرص العمل، مؤكداً أن مصر تدخل حالياً بالعاصمة الجديدة عصر المدن العالمية، التي تنافس بقوة المدن الكبرى، والتي سيكون بها منطقة أعمال مركزية على أعلى مستوى من التنفيذ.

وقال «مدبولي»: إن «إجمالي مساحة المرحلة الأولى من المشروع التي يتم تنفيذها حالياً تبلغ نحو مليون و710 آلاف م2، أي ما يقدر بنحو مساحة 195 فدانا، وسيكون هناك اهتمام بالمسطحات الخضراء داخل المشروع، وتوفير أكبر قدر من الجراجات تحت الأرض».


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