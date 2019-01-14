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ضبط مواطن تهرب من تسديد غرامة 10 جنيهات

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ألقت مباحث مركز ملوي القبض على مواطن تهرب من تسديد غرامة قدرها 10 جنيهات فقط ليتم ترحيله إلى النيابة العامة في حراسة مشددة.

كان المواطن "حمدان.م" قد سبق اتهامه في إحدى قضايا المباني على أرض زراعية، وصدر حكم قضائي بتغريمه لعدم سداد المصاريف بالقضية رقم 6170 لسنة 2017 حصر قضائي برقم 994 لسنة 2018 جزئي 4288.

وقرر عمرو حسين، مدير نيابة مركز ملوي إخلاء سبيل المواطن من سراي النيابة بعد قيامه بسداد المبلغ بالقسيمة رقم 88185 في 7 -5-2018.


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