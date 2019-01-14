إسرائيل تقرر مضاعفة صادرات الغاز لمصر

14 يناير 2019 - 08:47 م

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز إلى مصر "خلال أشهر قليلة".

وأبلغ الوزير وكالة "رويترز" بأن حجم صادرات الغاز من إسرائيل إلى مصر سيتضاعف بعد دخول حقل لوثيان حيز التشغيل الكامل في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مضيفا أن إسرائيل ومصر ناقشتا كيفية تمديد التعاون بشأن الغاز الطبيعي، بما في ذلك الصادرات، خلال منتدى إقليمي للغاز في القاهرة.

ووصل وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أمس الأحد إلى القاهرة ليشارك في مؤتمر حول الغاز، في زيارة نادرة لمسؤول إسرائيلي إلى مصر.

ومصر، مع الأردن وموريتانيا، هي الدول العربية الثلاث الوحيدة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل، لكن اتصالاتها بالدولة العبرية تبقى مع ذلك محدودة.

وتلقى الوزير الإسرائيلي دعوة من الحكومة المصرية، بحسب وزارة الطاقة الإسرائيلية. وفي تصريح للإذاعة الإسرائيلية قبل مغادرته إلى القاهرة، اعتبر شتاينتز أنه بانعقاد هذا المنتدى سيكون هناك "لأول مرة تعاون اقتصادي فعلي بين دول محور السلام".

وأعلنت كل من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين من القاهرة إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" لتأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء.

وقالت وزارة البترول، اليوم الاثنين، إن دولا بشرق المتوسط اجتمعت اليوم واتفقت على إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" على أن يكون مقره العاصمة المصرية القاهرة، حسبما نقلت رويترز.

وفي شباط/فبراير 2018، وقعت مصر مع اسرائيل اتفاقا لتصدير الغاز الاسرائيلي من حقلي تامار وليفياثان الى مصر.

وقال مسؤول اسرائيلي مقرب من الوزير شتاينتز إن "الدعوة التي وجهت الى شتاينتز هي إحدى نتائج اتفاق الغاز".

وتعود آخر زيارة لمسؤول اسرائيلي الى مصر الى تشرين الثاني/نوفمبر 2017 عندما شاركت وزيرة المساواة الاجتماعية جيلا جملئيل في مؤتمر متوسطي حول المساواة بين الرجال والنساء.

وتم تنشيط العلاقات بين اسرائيل وبعض الدول العربية أخيرا. ففي تشرين الأول/اكتوبر الماضي قام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بزيارة علنية الى سلطنة عمان.