هذه أسباب لقاءات «السيسي» بالمحافظين ووفودهم

14 يناير 2019 - 08:28 م

في نهج سياسي جديد للوقوف علي المشاكل التي تواجه المحافظات المصرية اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس السبت ، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وكذا عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء، وبحضور وزاري موسع.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد أن هذا الاجتماع يعد بداية لسلسة من الاجتماعات الدورية ستشمل جميع المحافظات، وذلك في إطار حرص سيادته على متابعة تنفيذ الخطط التنموية والبرامج الخدمية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إتاحة الفرصة للتفاعل بشكل مباشر وصريح مع الجهات المركزية للدولة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المحافظات في أداء مهامها والعمل على تذليل أية صعوبات في هذا الصدد، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار ونقل نبض الحكومة في متابعتها لإدارة شئون الدولة.





وقد أكد عدد من السياسيين أن سلسلة لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المحافظين،ستسهم فى تحسين الأداء بالوحدات المحلية لترضى المواطنين وما سيشعر الشارع أكثر بالإجراءات التي تتخذ لصالح المواطن البسيط.





وأكدوا أن هذه اللقاءات ستكون على رأس أجندتها طرح أبرز التحديات المشتركة التي تواجه المحافظات، كما أنها ستتيح إجراء حوار مفتوح بين المحافظين والرئيس، وهو ما يمكن من تذليل أي عقبات.





من جانبه قال الدكتور سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أن لقاءات الرئيس السيسي بالمحافظين هدفها الوقوف علي المشكلات التي تواجهها المحافظات في مصر.





واكد صادق "للمصريون" ان لقاءات الرئيس بالمحافظين ستحد من الفساد المستشري في بعض المحليات لانه سيكون هناك محاسبة ومساءلة أمام الرئيس السيسي.





وأشار صادق أن الرئيس السيسي بهذه اللقاءات يستطيع الوقوف علي معاناة المواطنين في بعض المحافظات التي لا ينتبه إليها احد .

وأشار صادق أن لقاءات الرئيس بالمحافظين ستجعل كل محافظ يؤدي وظيفته بطريقة جيدة في محافظته لأنه سيكون هناك محاسبة أمام الرئيس في هذه اللقاءات .





وأكد صادق أنا لقاءات الرئيس بالمحافظين ستسهم فى التنفيذ السريع للمشاريع العادية والقومية التى تحتاجها المحافظات، واستكمال مشروعات الصرف الصحى والمياه والكهرباء، من خلال متابعة وإشراف الرئيس بنفسه على خطط التنفيذ من كل محافظة على حدة.











