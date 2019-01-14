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الأمير السعودي تركي الفيصل يحذر من الانسحاب الأمريكي من سوريا

عرب وعالم

تركي الفيصل
ارشيفية

متابعات_مصطفى صابر

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سوريا

تركي الفيصل

الانسحاب الأمريكي

قال الأمير السعودي تركي الفيصل إن الانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا سيكون "له أثر سلبي وسيعزز الوجود الروسي والإيراني وحكم الرئيس بشار الأسد".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في شهر ديسمبر أن الوقت قد حان لسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وجاءت تصريحات الأمير الفيصل قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للسعودية ضمن جولة له في منطقة الشرق الأوسط، زار خلالها العراق والأردن ومصر والبحرين.

وقال إن "المجتمع الدولي مذنب لإهماله الشعب السوري، وإن الانسحاب الأمريكي سيزيد الأمور سوءا".

وأضاف "ستؤدي الخطوة الأمريكية إلى زيادة الوضع تعقيدا بدلا من علاجه، وستؤدي إلى تعزيز الوجود الإيراني والروسي وحكم الرئيس بشار الأسد".

وقال إن رحيل وزير الددفاع الأمريكي جيمس ماتيس في شهر ديسمبر سيزيد الوضع تعقيدا على الأغلب.

وتابع قائلا "واضح أنه اختلف مع الإدارة الأمريكية بخصوص الانسحاب من سوريا، مع أن البقاء كان سيكون أكثر إيجابية".

ولا يشغل الأمير منصبا حكوميا في الوقت الحالي لكنه سياسي مخضرم

وقالت مراسلة بي بي سي لدى وزارة الخارجية الأمريكية بربرا بليت-اشر إن الأمير لا يتحدث باسم الحكومة.

وتقول وسائل الإعلام الأمريكية إن وزير الخارجية سيناقش موضوع اليمن وسوريا على الأغلب خلال زيارته للرياض، كما أنه سيطلع على تفاصيل التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتأتي زيارة بومبيو للرياض بعد ثلاثة شهور من مقتل خاشقجي الذي اعترفت الرياض بمقتله في القنصلية السعودية في اسطنبول لكنها نفت ضلوع الأمير محمد بن سلمان في القضية.

وقال بومبيو "سنواصل الحديث مع ولي العهد والجانب السعودي من أجل التأكد من محاسبة المسؤولين ".


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