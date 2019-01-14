"النني" يخلد ذكرى توقيعه لـ"أرسنال"

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خلد محمد النني، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، ذكرى توقيعه لنادي أرسنال الإنجليزي، الموافق لـ الرابع عشر من يناير.

وقال «النني»، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الرابع عشر من يناير هو اليوم، الذي سيبقى دائمًا محفورًا في قلبي، منذ ثلاث سنوات، في مثل هذا اليوم، انضممت إلى عائلة آرسنال، أصفها بالعائلة، لأنها كذلك هنا في أرسنال".

وأضاف "النني"، قائلًا: "أنا ممتن لكل لحظة في تلك السنوات الثلاث، حتى اللحظات الصعبة، واللحظات الكثيرة السعيدة.. ممتن للمشجعين الرائعين، للمدربين، لزملائي الذين أصبحوا أخوة حقيقيين، لكل شخص، أنا ممتن للماضي، وأتطلع بقوة لما هو قادم وللمستقبل".


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