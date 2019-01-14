  • الإثنين 14 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:29 م
بحث متقدم
السيسي مع المحافظين

هذه أسباب لقاءات «السيسي» بالمحافظين ووفودهم

المنتخب

بث مباشر.. مباراة مصر والأرجنتين

صورة للتمثال

تثبيت رأس تمثال أثري بمسامير في متحف سوهاج.. والآثار تحقق

اجتماع السيسي

بتوجيهات السيسي.. "منتزه الإسكندرية" قبلة جديدة للسياحة العالمية

فيديو الحضن

«الأزهر» توضح موقف «طالبة الحضن» بعد تدخل «الطيب»

مشروعات الطرق

بدعم 3 جهات.. 80 مليار جنيه فاتورة شبكة الطرق

الشاب الألماني

مصر تُرحِّل الشاب الألماني الثاني المتهم بالانتماء لـ«داعش»

وزير الطاقة الإسرائيلي

ماذا قال الوزير الإسرائيلي عن مشاركته في مؤتمر بالقاهرة؟

الدكتور علي عبدالعال

«عبدالعال» يكشف سبب رفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

نجاد البرعي

نجاد البرعي: أعتذر لكل من ضللته بسبب هذا الأمر

ترامب: لم أعمل مع روسيا على الإطلاق

آخر الأخبار

ترامب
ترامب

وكالات

أخبار متعلقة
#

آل الشيخ:" الأهلى عشقى وأتمنى أن يستفيق من كبوته"

#

عوامل الأمان في البلوكشين والعملات المشفرة

#

الرئيس الأمريكي: أنا مسكين ووحيد في البيت الأبيض

#

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا

أمريكا

روسيا

ترامب

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أن يكون قد عمل مع روسيا، وذلك بعد الجدل حول عدم إنكاره ذلك عند سؤاله عن تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي حول علاقته بموسكو نهاية الأسبوع المنصرم.

وقبل مغادرته إلى ولاية "نيو أورلينز"، قال ترامب في حديث للصحفيين قرب البيت الأبيض "لم أعمل قط مع روسيا، وأنتم تعلمون هذا الجواب أكثر من غيركم"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف أنها "مجرد خدعة كبيرة، مجرد خدعة".

ويأتي رد الرئيس الأمريكي على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حول فتح الـ "FBI " تحقيقا لمعرفة حقيقة عمل ترامب مع موسكو.

وعندما قام أحد الصحفيين في قناة "فوكس نيوز"، السبت، بسؤاله عما إذا كان يعمل مع روسيا، لم ينكر الرئيس الأمريكي الأمر، وقال إن "السؤال كان مهينا بالنسبة له".

وهاجم ترامب ضباط الـ "FBI " بسبب ما اعتبره تحيزا ضده قائلا: "القائمون على تلك التحقيقات كانوا أشخاصا عرفوا بأنهم أوغاد".

وتابع قائلا: "يمكنكم القول إنهم رجال شرطة قذرون".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب: لم أعمل مع روسيا على الإطلاق
» «الحاج».. لقب حصرى لأعضاء مكتب الإرشاد
» حملة قومية ضد شلل الأطفال تنطلق 24 فبراير وتستمر 4 أيام
» ذبح عجل أمام منزل قاتل «عروس بنها»
» إسرائيل تعترف بقصف مطار دمشق الدولي
» قطر تكشف موقفها من عودة سفارتها لسوريا
» إحالة مدير "الصيادلة" وفرد أمن للمحاكمة لاعتدائهما على الصحفيين
» مصر تقفز 8 مراكز اقتصادية في تقرير 2019
» "جارة الوادي" راوية أندلسية تزين معرض الكتاب
» ماي تحذر من "خرق" الثقة بالديمقراطية حول بريكست
» "السترات الصفراء" تحاصر مبنى حكوميًا ببلجيكا

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي