حبس المتهم بذبح ابنة شقيقته بسبب سوء سلوكها

متابعات
أمرت نيابة روض الفرج، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل ابنة شقيقته ، بسبب سوء سلوكها .
تلقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغا بالعثور على جثة لفتاة تبلغ من العمر 18 عاما ، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث ، وتبين من المعاينة الأولية لجثة المجنى عليها، أن بها طعنات فى رقبتها ، وأثناء المعاينة، تم إخطار رجال المباحث بأن المتهم خال المجنى عليها وسلم نفسه فى قسم الشرطة ومعه أداة الجريمة ، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، بسبب سلوك ابنة شقيقته السيء،وأنها اعتادت الغياب عن البيت لفترات طويلة
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