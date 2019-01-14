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السجن 20 عامًا لميكانيكي وزوجته «نظما حفلات تبادل زوجات»

قضايا وحوادث

تبادل الزوجات
ارشيفية

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حبس

زوجة

ميكانيكي

تبادل زوجات

قضت محكمة جنح شبرا الخيمة، الإثنين، بالسجن لمدة 20 عامًا لميكانيكي وزوجته، لقيامهما بتكوين شبكة لتبادل الزوجات وإقامة حفلات جنس جماعي داخل إحدى الشقق بمدينة شبرا الخيمة.

واجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما وهي «التحريض على الفسق والدعارة وإدارة مسكن لتسهيل الدعارة وإساءة استخدام وسائل الاتصالات لنشر الرذيلة».

واعترف المتهمان أمام المحكمة بـ«قيامهما بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت اسم «أحمد وحنان تبادل زوجات»، لشعورهما بالملل من بعضهما في ممارسة العلاقة الزوجية، فقررا التغيير بإنشاء هذه الصفحة، ودعيا فيها راغبي المتعة لإقامة حفلات جنس جماعي داخل شقتهما عن طريق تبادل الزوجات».

وقالت الزوجة إن «زوجها أجبرها على ممارسة الرذيلة مع الرجال مقابل ممارسته الرذيلة مع زوجاتهم وكان يصورها في أوضاع مخلة ويرسلها لراغبي المتعة على «واتس آب»، مشيرة إلى أنها «وافقت على طلبه خوفًا من أن يطلقها بسبب رغبته في تغيير روتين العلاقة الزوجية بينهما».

وروت المتهمة أنها «تعيش مع زوجها في منزل والده ووالدته وعندما كان يستضيف راغبي المتعة من الرجال يدعى بأن الأشخاص الذين يقومون بالتردد على الشقة أصدقاؤه»، مشيرة إلى أنه «أقام أكثر من حفلة جنس جماعي داخل شقة الزوجية».

فيما قال المتهم إنه «كان يصور زوجته ويقوم بتركيب الصور ببرنامج «فوتو شوب» على أجسام سيدات وممثلات أفلام إباحية «بورنو» ويرسلها إلى راغبي المتعة من الرجال للاتفاق معهم على تبادل زوجاتهم معه».

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث الاتصالات والآداب تمكنت من رصد صفحة يديرها زوجان تحت اسم «أحمد وحنان لتبادل الزوجات» وبها صور إباحية لزوجته وهى عارية ويعرضها على راغبي المتعة مقابل تبادل زوجاتهم معه.

تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وبفحص الصفحة تبين أن صاحبها يعمل ميكانيكيًا، ومقيم بشبرا الخيمة.

وبعد استئذان النيابة العامة داهمت قوة أمنية شقته، وتم ضبطه هو وزوجته، والتحفظ على هواتف المحمول والحصول من المتهم على الرقم السري لحساب صفحته على «فيس بوك»، وقررت النيابة حبس المتهمين، وإحالتهما للمحاكمة العاجلة، فقضت المحكمة بالحكم السابق.


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