مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة

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لقي 3 أشخاص بينهم طفل من أسرة واحدة بالدقهلية مصرعهم، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارتهم في ترعة بقرية «النزل» التابعة لمركز منية النصر نتيجة سوء الأحوال الجوية ووجود الشبورة المائية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بإنقلاب سيارة ملاكي في ترعة بقرية النزل دائرة المركز. انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن السيارة ملاكي ماركة فيات 128 «تحمل أرقام» 6134 د وط «وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي من انتشال جثث 3أشخاص بينهم طفل من داخل السيارة .

وبالفحص تبين أن قائد السيارة يدعى فاخر فخري دياب 47 سنة من قرية النزل وزوجته غادة حمد عبدالماجد 42 سنة ويعملان بمحكمة دكرنس الابتدائية، ونجلهما خالد 7 سنوات.
تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى منية النصر المركزي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامه بالواقعة.


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