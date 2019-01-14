بتوجيهات السيسي.. "منتزه الإسكندرية" قبلة جديدة للسياحة العالمية

14 يناير 2019 - 07:11 م

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع لجنة تطوير منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية؛ وذلك بمشاركة كلٍ من المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وبهاء طاحون رئيس شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، وطارق الجندي المدير التنفيذي لشركة جرّيد، واللواء أمير سيد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة عملية التطوير الشامل لمنطقة المنتزه، ودراسة السبل المثلى لتعظيم الاستفادة منها كمقصد سياحي بالمقام الأول ولتصبح همزة وصل مع مختلف المدن الرئيسية بحوض البحر المتوسط، وذلك في ضوء التراث الفريد والروائع المعمارية التاريخية التي تتمتع بها المنتزه، إلى جانب موقعها الجغرافي وشواطئها المتميزة، بالإضافة إلى ظهيرها الأخضر الشاسع والذي يعد القلب النابض للمنطقة.

كما وجه الرئيس في ذات السياق باستيفاء كافة الدراسات الفنية والهندسية المطلوبة لتطوير المنطقة وما بها من قصور ومباني ومرافق، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة واستعادة القيمة والوجه الحضاري لأحد أهم معالم الإسكندرية، وذلك لتصبح منطقة جذب للسائحين من مختلف دول العالم لتساهم في إعادة إحياء السياحة الشاطئية والتاريخية بالإسكندرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة السياحة قدمت عرضاً تفصيلياً للإطار الاستراتيجي للمخطط العام لتطوير وحماية المنطقة، والذي يهدف بالأساس إلى إعادة صياغة منطقة المنتزه لتضاهي كبرى المتنزهات العالمية وتصبح قبلة جديدة للسياحة الوافدة بالبحر المتوسط وأيضاً لمختلف شرائح المجتمع المصري، وذلك وفقاً لرؤية معمارية وجمالية متناغمة تتفق مع الطابع المميز للمنطقة، بما يمزج ما بين الحفاظ على عراقتها التاريخية وتطويرها.

كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط عدداً من المقترحات في هذا السياق؛ والتي تشمل ربط المنطقة بحرياً مع باقي الموانئ الرئيسية بحوض البحر المتوسط من خلال إقامة مرسى عالمي للسفن، وتعزيز بنيتها التحتية، وزيادة الرقعة الخضراء بها، وإنشاء كورنيش مفتوح، وتنظيم برنامج سنوي للفاعليات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بها.