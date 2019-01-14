» ذبح عجل أمام منزل قاتل «عروس بنها»

14 يناير 2019 - 07:07 م

ذبحت أسرة "عروس بنها" التي قتلت على يد جيرانها في مارس 2016، عجلا أمام منزل القاتل، ووزعوه على باقي أهالي المنطقة، ابتهاجًا بصدور حكم المحكمة اليوم بإعدام القاتل شنقًا، ومعاقبة الآخرين بالسجن المشدد.

وقضت محكمة جنايات بنها، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا لقاتل "تقى. ن"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بنها"، كما عاقبت المتهم الثاني بالسجن المشدد 10 سنوات، والثالثة شقيقة الأول بالسجن المشدد 3 سنوات، والرابع شقيق الأول والثالثة بالحبس سنة.

وألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض في شهر مارس من عام 2017 على كل من "حسان.ص" الشهير بـ"حسان الوزير" طالب - 19 سنة، المتهم الأول، و"أحمد.ح. ق"، الشهير بـ"أوسة"، المتهم الثاني، المتهمين الرئيسيين، كما تبين تورط اثنين آخرين هما أشقاء المتهم الأول، "أميرة. ص"، المتهمة الثالثة، و"محمود.ص"، المتهم الرابع"، في واقعة قتل تقى ناجي الطالبة بكلية الآداب ببنها، يوم نقل أثاث الزوجية الخاص بها بـ21 طعنة نافذة في أماكن متفرقة بالرقبة والصدر والرئة اليسرى واليد وأماكن متفرقة من الجسد، كما في جاء في تقرير الطب الشرعي، بقصد السرقة.