تثبيت رأس تمثال أثري بمسامير في متحف سوهاج.. والآثار تحقق

14 يناير 2019 - 07:06 م

أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لرأس تمثال أثري نادر للملك رمسيس في متحف سوهاج القومي موجة من السخرية والانتقادات نظرا لأن التمثال معروض مباشرة أمام الجمهور ومثبت بمسامير على الحائط بطريقة بدائية قد تؤدي إلى تضرره.

وقالت وزارة الآثار إنها ستحقق في صحة هذه الصور المتداولة وستتخذ الإجراءات اللازمة، وأوضحت الوزارة أن الوضع الذي التقط عليه التمثال لم يكن موجودا عند افتتاح المتحف قبل أربعة أشهر.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من طريقة تعامل مسؤولي المتحف مع هذه الآثار الهامة وعرضها بهذه الطريقة "غير الاحترافية التي تؤدي لتشوية الأثر الفرعوني النادر وتضرره".

ولكن بعض مسؤولي وزارة الآثار أكد أن وضع التمثال بهذه الطريقة لا "يسبب مشكلة فنية للأثر ولكنه تشويه للمظهر الجمالي ولا يدخل في اختصاص الأثريين".